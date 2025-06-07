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На горящем складе в Пушкино произошло обрушение кровли

Обрушение кровли произошло на площади 13 тысяч кв. м.

На складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров, сообщил Telegram-канал МЧС России.

В ведомстве ранее сообщили, что пламя охватило склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках.

«Огонь перешел на соседнее здание, группировка сил увеличена до более 100 специалистов. Кровля обрушилась на 13 тыс. квадратах», — следует из публикации.

По последним данным, пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров. Также появились кадры пожара на складах с газовыми баллонами.