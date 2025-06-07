На горящем складе в Пушкино произошло обрушение кровли

На складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров, сообщил Telegram-канал МЧС России.
В ведомстве ранее сообщили, что пламя охватило склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках.
«Огонь перешел на соседнее здание, группировка сил увеличена до более 100 специалистов. Кровля обрушилась на 13 тыс. квадратах», — следует из публикации.
По последним данным, пожар удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров. Также появились кадры пожара на складах с газовыми баллонами.