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ТАСС: российские грузовики с телами погибших украинских военных стоят на границе

Российские грузовые автомобили с телами погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, предназначенными для обмена, продолжают находиться на оговоренной точке между Россией и Украиной. Об этом сообщают СМИ.

Грузовики с телами погибших стоят на границе с Украиной.

Российские грузовые автомобили с телами погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, предназначенными для обмена, продолжают находиться на оговоренной точке между Россией и Украиной. Об этом сообщают СМИ.

«В район обмена прибыла колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих — 1 212. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1 200 тел. Общая цифра — более 6 тыс. Также Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий “раненые, тяжелобольные и молодежь” с тем, чтобы начать обмен», — пишет ТАСС.

Ранее представитель российской переговорной группы Александр Зорин сообщил, что Украина перенесла проведение обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих на неопределенный срок. Российская сторона подготовила к передаче более 6 тысяч тел украинских военных и передала Украине первый список из 640 военнопленных для возможного обмена, однако сроки реализации договоренностей остаются открытыми.