ТАСС: российские грузовики с телами погибших украинских военных стоят на границе

«В район обмена прибыла колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих — 1 212. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1 200 тел. Общая цифра — более 6 тыс. Также Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий “раненые, тяжелобольные и молодежь” с тем, чтобы начать обмен», — пишет ТАСС.