В России начали публиковать списки погибших солдат ВСУ

Списки погибших ВСУшников есть в распоряжении главы Запорожья.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий начал публикацию списков погибших солдат ВСУ, тела которых отказалась забирать Украина. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — написал Балицкий.
Ранее в Киеве прошла акция протеста родственников украинских военных, пропавших без вести на Сумском направлении, которые заявляли о недостатке информации о судьбе своих близких. По данным бывшего заместителя генпрокурора Украины, более 400 тысяч военнослужащих ВСУ числятся пропавшими без вести, а часть из них может быть погибшей.