В России начали публиковать списки погибших солдат ВСУ

Ранее в Киеве прошла акция протеста родственников украинских военных, пропавших без вести на Сумском направлении, которые заявляли о недостатке информации о судьбе своих близких. По данным бывшего заместителя генпрокурора Украины, более 400 тысяч военнослужащих ВСУ числятся пропавшими без вести, а часть из них может быть погибшей.