Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начали публиковать списки погибших солдат ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий начал публикацию списков погибших солдат ВСУ, тела которых отказалась забирать Украина. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Списки погибших ВСУшников есть в распоряжении главы Запорожья.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий начал публикацию списков погибших солдат ВСУ, тела которых отказалась забирать Украина. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — написал Балицкий.

Ранее в Киеве прошла акция протеста родственников украинских военных, пропавших без вести на Сумском направлении, которые заявляли о недостатке информации о судьбе своих близких. По данным бывшего заместителя генпрокурора Украины, более 400 тысяч военнослужащих ВСУ числятся пропавшими без вести, а часть из них может быть погибшей.