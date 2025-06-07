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Пожар на складе ГСМ в Подмосковье локализован

Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров.

Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание, вспыхнувшее на территории склада, где хранились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны, быстро распространилось из-за наличия горючих материалов. В результате огонь охватил значительную площадь, создав угрозу соседним объектам.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы дополнительные силы и средства. В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя, предотвратив его дальнейшее распространение.

Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Читайте материал «Обрушение кровли произошло на горящем складе в подмосковном Пушкино».