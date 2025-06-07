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«112»: Три человека пострадали в результате пожара в подмосковном Пушкине

В результате пожара, который произошел на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в городе Пушкино Московской области, пострадали три человека, двоих из них госпитализировали с ожогами. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил Telegram-канал «112».

В результате пожара, который произошел на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в городе Пушкино Московской области, пострадали три человека, двоих из них госпитализировали с ожогами. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил Telegram-канал «112».

— Три человека пострадали в результате пожара на складах в Пушкино. Двоих человек госпитализировали, у них диагностированы ожоги, — передает Telegram-канал.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в результате возгорания один человек получил тепловой удар, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами произошел 7 июня. В МЧС сообщили, что на тот момент в его ликвидации участвовали более 50 спасателей и 12 единиц техники. Позднее площадь возгорания на объектах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров.

Затем на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля склада. Тогда же в МЧС сообщили, что количество сил, задействованных в ликвидации возгорания, возросло до более 100 специалистов и 27 единиц спасательной техники. Потом в ведомстве доложили о локализации пожара.