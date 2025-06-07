«112»: Три человека пострадали в результате пожара в подмосковном Пушкине

Пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами произошел 7 июня. В МЧС сообщили, что на тот момент в его ликвидации участвовали более 50 спасателей и 12 единиц техники. Позднее площадь возгорания на объектах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров.