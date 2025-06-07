Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка облила знакомого горючей жидкостью и подожгла после того, как тот её оскорбил

Жительницу села Труновского в Ставропольском крае подозревают в том, что она из-за обиды облила знакомого горючей жидкостью и подожгла его с помощью зажигалки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Источник: Life.ru

В Ставропольском крае женщина подожгла своего знакомого. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю.

Со слов 29-летней задержанной, во время совместных посиделок друг сожителя начал её оскорблять. В порыве злости она принесла ёмкость с горючей жидкостью и «случайно» с помощью зажигалки спровоцировала возгорание.

Мужчина остался жив только благодаря сообразительности и помощи друга. Тот быстро потушил огонь и вовремя оказал необходимую помощь. Но, к сожалению, избежать травм не удалось — мужчина получил ожоги первой и второй степени.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью общеопасным способом». Подозреваемая была задержана, в настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге тётя до полусмерти изувечила своего шестилетнего племянника. По предварительной информации, мальчик как минимум два последних месяца подвергался побоям. Его экстренно доставили в детскую городскую больницу со множеством травм.