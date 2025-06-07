Стало известно количество пострадавших в мощнейшем пожаре в Подмосковье

Двое пострадавших находятся в больнице.
Из-за пожара на складах в городе Пушкино пострадали три человека. Площадь пожара достигла 21 000 квадратных метров.
«Три человека пострадали в результате пожара на складах в Пушкино. Двоих человек госпитализировали, у них диагностированы ожоги», — заявили в telegram-канале «112».
Пожар на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil в Пушкино начался вечером 7 июня. По сообщениям очевидцев, на территории склада происходили взрывы газовых баллонов, распространялся густой черный дым, а площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров. В результате происшествия эвакуировали сотрудники соседних зданий, а судьба семи работников склада пока остается неизвестной.