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Стало известно количество пострадавших в мощнейшем пожаре в Подмосковье

Из-за пожара на складах в городе Пушкино пострадали три человека. Площадь пожара достигла 21 000 квадратных метров.

Двое пострадавших находятся в больнице.

Из-за пожара на складах в городе Пушкино пострадали три человека. Площадь пожара достигла 21 000 квадратных метров.

«Три человека пострадали в результате пожара на складах в Пушкино. Двоих человек госпитализировали, у них диагностированы ожоги», — заявили в telegram-канале «112».

Пожар на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil в Пушкино начался вечером 7 июня. По сообщениям очевидцев, на территории склада происходили взрывы газовых баллонов, распространялся густой черный дым, а площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров. В результате происшествия эвакуировали сотрудники соседних зданий, а судьба семи работников склада пока остается неизвестной.