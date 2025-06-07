Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе остановили из-за пожара в Пушкине

Пожар на пушкинском складе, где находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны, произошел 7 июня. В МЧС России сообщили, что на тот момент в его ликвидации участвовали более 50 спасателей и 12 единиц техники. Позднее площадь возгорания на объектах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров.