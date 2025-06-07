Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе остановили из-за пожара в Пушкине

В связи с произошедшим пожаром на складах, расположенных в подмосковном городе Пушкино, движение транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе было полностью остановлено. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе «Мострансавто».
— Из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе. Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты, — передает Telegram-канал предприятия.
Пожар на пушкинском складе, где находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны, произошел 7 июня. В МЧС России сообщили, что на тот момент в его ликвидации участвовали более 50 спасателей и 12 единиц техники. Позднее площадь возгорания на объектах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров.
Впоследствии на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля склада. Тогда же в МЧС доложили, что количество сил, участвовавших в ликвидации возгорания, возросло до более 100 специалистов и 27 единиц спасательной техники. Позднее в ведомстве доложили о локализации пожара.