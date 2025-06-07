Из-за пожара в Подмосковье закрыли два шоссе

На двух шоссе в Подмосковье остановили движение.
Движение транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе полностью остановлено из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто.
«Из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе. Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 курсируют по фактическому прибытию на остановки», — уточнили в компании.
Пожар на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil в Пушкино начался вечером 7 июня. По сообщениям очевидцев, на территории склада происходили взрывы газовых баллонов, распространялся густой черный дым, а площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров. В результате происшествия эвакуировали сотрудники соседних зданий, а судьба семи работников склада пока остается неизвестной.