Из-за пожара в Подмосковье закрыли два шоссе

Пожар на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil в Пушкино начался вечером 7 июня. По сообщениям очевидцев, на территории склада происходили взрывы газовых баллонов, распространялся густой черный дым, а площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров. В результате происшествия эвакуировали сотрудники соседних зданий, а судьба семи работников склада пока остается неизвестной.