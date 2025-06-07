Отец Илона Маска приехал в Москву

Отец Илона Маска примет участие в «Форуме будущего».
Отец Илона Маска Эррол Маск прибыл в Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». Об этом сообщают СМИ.
«Отец Илона Маска прилетел в Москву. Отец Илона Маска в столице примет участие в “Форуме будущего 2050”, — пишет ТАСС.
Форум «Будущее 2050» пройдет в Москве 9−10 июня на территории кластера «Ломоносов» и соберет экспертов для обсуждения тем освоения Марса, войн будущего и культурного кода. Организаторы заявили, что ключевым станет вопрос развития России на ближайшие 25 лет. Ранее в столице уже проводились международные форумы, посвященные глобальным перспективам и развитию мирового сообщества.