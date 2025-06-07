Минобороны: средства ПВО РФ сбили 32 БПЛА над Курской и Орловской областями

7 июня средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили 32 вражеских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «7 июня текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве. Там сообщили, что над Курской областью уничтожили 27 беспилотников, а над Орловской — еще 5 летательных аппаратов.