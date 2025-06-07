Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российское ПВО сбило десятки украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили десятки украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили десятки украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 27 БПЛА сбиты над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что за сутки 6−7 июня российская ПВО сбила 3111 беспилотников над территорией страны. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.