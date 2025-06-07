Российское ПВО сбило десятки украинских дронов

Средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата.
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили десятки украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 27 БПЛА сбиты над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что за сутки 6−7 июня российская ПВО сбила 3111 беспилотников над территорией страны. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.