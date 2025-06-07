Российское ПВО сбило десятки украинских дронов

«С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 27 БПЛА сбиты над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.