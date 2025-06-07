Российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

В субботу вечером российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных аппарата в приграничных регионах. Согласно сообщению Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было ликвидировано 27 дронов над Курской областью и еще 5 над Орловской областью.