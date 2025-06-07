Российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

В субботу вечером российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных аппарата в приграничных регионах. Согласно сообщению Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было ликвидировано 27 дронов над Курской областью и еще 5 над Орловской областью.
«Седьмого июня 2025 года в период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Курской области и пять БПЛА — над территорией Орловской области», — сообщило ведомство.
Напомним, что в ночь на 7 июня российские вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эти действия являются ответом на террористические атаки противника по российской территории, совершенные 1 июня.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским предприятиям ВПК и цехам сборки БПЛА.