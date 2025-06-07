Стало известно происхождение фингала Илона Маска

Ранее между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный конфликт из-за критики Маском бюджета Белого дома, после чего Трамп пригрозил лишить компании бизнесмена господдержки. Этот разлад стал поводом для обсуждений в политических кругах и, по мнению сенатора Алексея Пушкова, ослабил позиции Трампа и республиканцев, что может быть использовано их оппонентами.