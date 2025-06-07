Стало известно происхождение фингала Илона Маска

Фингал Маску поставил Скотт Бессент.
Американский бизнесмен Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в Белом доме в середине апреля 2025 года. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, “как игрок в регби”, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку», — сообщает газета.
По информации The Washington Post, в момент инцидента в Белом доме присутствовали свидетели, которые оперативно вмешались и прекратили конфликт. Официальных комментариев от представителей Белого дома, Илона Маска и Скотта Бессента на момент публикации не поступало. Обстоятельства и последствия инцидента продолжают уточняться.
Ранее между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный конфликт из-за критики Маском бюджета Белого дома, после чего Трамп пригрозил лишить компании бизнесмена господдержки. Этот разлад стал поводом для обсуждений в политических кругах и, по мнению сенатора Алексея Пушкова, ослабил позиции Трампа и республиканцев, что может быть использовано их оппонентами.