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Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Орловской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и пять — над Орловской. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и пять — над Орловской. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 32 украинских дрона: 27 беспилотников — над Курской областью и пять БПЛА — над Орловской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

За последние сутки средствами ПВО было сбито 311 украинских беспилотников. Об этом 7 июня сообщили в Минобороны России.

Из уничтоженных БПЛА 140 были нейтрализованы за пределами зоны спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.

2 июня ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА ВСУ, а также местам их запуска и хранения. Кроме того, российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов.