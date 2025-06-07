Минобороны РФ: ПВО уничтожили 32 дрона над Курской и Орловской областями

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 27 БПЛА — над территорией Курской области и пять БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.