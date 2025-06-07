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Минобороны РФ: ПВО уничтожили 32 дрона над Курской и Орловской областями

Российские военные ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Курской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Дроны были сбиты в течение двух часов. 27 беспилотников ВС РФ уничтожили на Курской областью, над Орловской областью ликвидированы пять БПЛА.

В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 27 БПЛА — над территорией Курской области и пять БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что за девять с половиной часов системы противовоздушной обороны уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, запущенных Вооружёнными силами Украины.