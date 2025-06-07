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Миляев сообщил об опасности атаки беспилотников в Тульской области

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников.

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в его сообщении.

В предыдущий раз опасности атаки БПЛА в Тульской области объявлялась в ночь на субботу, 7 июня.

Миляев ранее предупреждал местных жителей, что в результате падения дронов на землю могут встречаться их обломки. Он попросил граждане не приближаться к ним и не брать их в руки, так как они могут быть обработаны отправляющими веществами.

Ранее сообщалось, что французский политик осудил решение Парижа наладить производство БПЛА на Украине.