Миляев сообщил об опасности атаки беспилотников в Тульской области

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в его сообщении.
В предыдущий раз опасности атаки БПЛА в Тульской области объявлялась в ночь на субботу, 7 июня.
Миляев ранее предупреждал местных жителей, что в результате падения дронов на землю могут встречаться их обломки. Он попросил граждане не приближаться к ним и не брать их в руки, так как они могут быть обработаны отправляющими веществами.
Ранее сообщалось, что французский политик осудил решение Парижа наладить производство БПЛА на Украине.