В Кении арестован британский военный по делу об изнасиловании

Британский военнослужащий, проходивший службу в Кении, был арестован по подозрению в изнасиловании местной женщины.
Инцидент произошел в мае в городе Наньюки, расположенном рядом с учебным центром британского военного контингента (BATUK). По данным газеты Times, предполагаемое преступление совершено после посещения группой солдат одного из баров.
Представитель Минобороны Великобритании подтвердила факт задержания, подчеркнув, что военные обязаны соблюдать дисциплину как на службе, так и вне ее. Ведомство заявило о политике «нулевой терпимости» к подобным нарушениям.
Это не первый случай обвинений в адрес британских военных в Кении. В 2024 году началось расследование деятельности BATUK после серии жалоб на преступления, включая сексуальное насилие и даже убийство. Однако его итоги до сих пор не обнародованы.
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