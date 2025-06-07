В Тульской области прогремели взрывы

В небе над Тульской областью слышны взрывы.
В Новомосковске Тульской области зафиксировали минимум пять взрывов, предположительно связанных с работой средств противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные жители.
«Мы услышали от пяти до восьми взрывов. В некоторых районах неба видны вспышки», — приводит Shot сообщения местных жителей. По предварительным данным, причиной происшествия стала работа системы ПВО.
Ранее похожие инциденты уже происходили в Тульской области: в мае над городом Алексин местные жители также сообщали о серии взрывов, которые связывали с работой ПВО по украинским беспилотникам. Аналогичные сообщения поступали и из Рязани, где были слышны хлопки, предположительно вызванные уничтожением дронов. Официальные ведомства пока не комментировали эти происшествия.