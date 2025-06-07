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Shot: Пять взрывов прогремели в Новомосковске Тульской области

Минимум пять взрывов прозвучали в городе Новомосковске Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 7 июня, написал Telegram-канал Shot.

Минимум пять взрывов прозвучали в городе Новомосковске Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 7 июня, написал Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что услышали от пяти до восьми взрывов над городом. В небе сверкают вспышки в некоторых районах города. По предварительным данным, сработала система ПВО, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и пять — над Орловской. Об этом 7 июня сообщили в Министерстве обороны России.

За последние сутки средствами ПВО было сбито 311 украинских беспилотников. Из уничтоженных БПЛА 140 были нейтрализованы за пределами зоны спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.