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МЧС: локализован пожар на складе в Пушкино на площади в 21 тысячу квадратов

Возгорание на складе в Пушкино в Подмосковье локализовано.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает МЧС в Telegram-канале, пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован.

Уточняется, что огонь распространился по сооружению, где хранились горючая жидкость в емкостях, газовые баллоны и деревянные поддоны.

«Площадь увеличилась до 21 тыс. квадратов. Огонь перешёл на соседнее здание. Пожар локализован», — написали там.

Согласно предыдущему заявлению МЧС, в результате пожара на складе произошло обрушение кровли площадью 13 тысяч квадратных метров. На данный момент к ликвидации возгорания привлечены 100 спасателей и 27 пожарных машин.

Ранее в многоквартирном доме на улице Академика Семенова в Москве вспыхнул пожар. По уточнениям ГОЧСиПБ, в результате инцидента никто не пострадал. Тогда сообщалось, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, а пламя частично перекинулось на восьмой и девятый этажи дома.