МЧС: локализован пожар на складе в Пушкино на площади в 21 тысячу квадратов

Как сообщает МЧС в Telegram-канале, пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован.
Уточняется, что огонь распространился по сооружению, где хранились горючая жидкость в емкостях, газовые баллоны и деревянные поддоны.
«Площадь увеличилась до 21 тыс. квадратов. Огонь перешёл на соседнее здание. Пожар локализован», — написали там.
Согласно предыдущему заявлению МЧС, в результате пожара на складе произошло обрушение кровли площадью 13 тысяч квадратных метров. На данный момент к ликвидации возгорания привлечены 100 спасателей и 27 пожарных машин.
Ранее в многоквартирном доме на улице Академика Семенова в Москве вспыхнул пожар. По уточнениям ГОЧСиПБ, в результате инцидента никто не пострадал. Тогда сообщалось, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, а пламя частично перекинулось на восьмой и девятый этажи дома.