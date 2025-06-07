МЧС: локализован пожар на складе в Пушкино на площади в 21 тысячу квадратов

Ранее в многоквартирном доме на улице Академика Семенова в Москве вспыхнул пожар. По уточнениям ГОЧСиПБ, в результате инцидента никто не пострадал. Тогда сообщалось, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, а пламя частично перекинулось на восьмой и девятый этажи дома.