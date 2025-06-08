Bild: в ФРГ женщина напала с ножом на прохожих

В Мюнхене на Терезиенвизе, где традиционно проводится фестиваль пива «Октоберфест», совершено нападение на прохожих, травмы получили несколько человек.
По данным Bild, нападение совершила 30-летняя женщина. Она использовала нож.
Инцидент случился вечером в субботу. На месте находятся правоохранители.
В публикации сказано, что в нападавшую выстрелили сотрудники полиции. Женщину экстренно прооперировали, но она скончалась в медучреждении.
По предварительной информации, у женщины наблюдались проблемы с психикой. Официальных сведений о состоянии, в котором находятся пострадавшие, в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Римбах мужчина с ножом ворвался в банк и захватил заложницу. Женщина не пострадала, нападавшего удалось задержать.