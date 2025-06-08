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Bild: в ФРГ женщина напала с ножом на прохожих

В нападавшую выстрелили сотрудники полиции, в результате она скончалась.

Источник: Аргументы и факты

В Мюнхене на Терезиенвизе, где традиционно проводится фестиваль пива «Октоберфест», совершено нападение на прохожих, травмы получили несколько человек.

По данным Bild, нападение совершила 30-летняя женщина. Она использовала нож.

Инцидент случился вечером в субботу. На месте находятся правоохранители.

В публикации сказано, что в нападавшую выстрелили сотрудники полиции. Женщину экстренно прооперировали, но она скончалась в медучреждении.

По предварительной информации, у женщины наблюдались проблемы с психикой. Официальных сведений о состоянии, в котором находятся пострадавшие, в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Римбах мужчина с ножом ворвался в банк и захватил заложницу. Женщина не пострадала, нападавшего удалось задержать.