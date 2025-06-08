В Тульской области загорелся химический комбинат

Ранее в Ростовской области произошел крупный пожар на складе полимерной продукции в Азове, где пострадал сотрудник склада, а огонь охватил площадь 2000 квадратных метров. Высокая пожароопасность хранимых материалов осложняла тушение. Такие инциденты на промышленных объектах в регионах России происходят не впервые.