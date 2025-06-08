WP: Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом

Американский бизнесмен Илон Маск и министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент устроили драку в Белом доме, пишет американское издание The Washington Post.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, драка произошла ещё в апреле текущего года.
«После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ», — говорится в публикации.
В материале сказано, что Бессент обвинил Маска в «невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах» на сумму свыше триллиона долларов.
Напомним, в мае в администрации США состоялась прощальная пресс-конференция Маска в качестве руководителя DOGE. Он появился на мероприятии с синяком под глазом. Бизнесмен утверждает, что удар по лицу нанёс его пятилетий сын во время игры.
Министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник с иронией заявил, что Маска ударила супруга французского лидера Брижит Макрон.