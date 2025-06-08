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WP: Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом

Ранее Маск появился на мероприятии в Вашингтоне с синяком под глазом.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск и министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент устроили драку в Белом доме, пишет американское издание The Washington Post.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, драка произошла ещё в апреле текущего года.

«После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ», — говорится в публикации.

В материале сказано, что Бессент обвинил Маска в «невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах» на сумму свыше триллиона долларов.

Напомним, в мае в администрации США состоялась прощальная пресс-конференция Маска в качестве руководителя DOGE. Он появился на мероприятии с синяком под глазом. Бизнесмен утверждает, что удар по лицу нанёс его пятилетий сын во время игры.

Министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник с иронией заявил, что Маска ударила супруга французского лидера Брижит Макрон.