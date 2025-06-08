В Тульской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся комбинат «Азот»

Жители города Новомосковска Тульской области сообщили о налете БПЛА. Об этом сообщил в воскресенье, 8 июня, Telegram-канал «Осторожно, новости».
— По словам очевидцев, после атаки беспилотников начался пожар на территории комбината «Азот», — сказано в публикации.
Минимум пять взрывов прозвучали в городе Новомосковске Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом 7 июня написал Telegram-канал Shot.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и пять — над Орловской. Об этом 7 июня сообщили в Министерстве обороны России.
За сутки средствами ПВО было сбито 311 украинских беспилотников. Из уничтоженных БПЛА 140 были нейтрализованы за пределами зоны спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.