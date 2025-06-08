МВД объявило в розыск жену возможного участника атаки ВСУ на аэродромы Тимофееву

Супругу Артема Тимофеева — Екатерину — которого подозревают в причастности к атаке ВСУ на российские аэродромы, объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные МВД.
«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — следует из текста документа. Конкретная статья УК РФ, по которой она объявлена в розыск, не уточняется.
Согласно открытой информации, Екатерина Тимофеева родилась в Киеве 7 января 1990 года. Женщина объявлена в розыск в рамках уголовного дела, однако конкретные обвинения в публичных источниках не указаны. «Разыскивается по статье УК РФ», — передает база профильного ведомства.
Напомним, что 5 июня, в четверг, российское МВД внесло в розыскной список самого Артема Тимофеева. Его данные были опубликованы в ведомственной базе разыскиваемых лиц.
В розыскной карточке отсутствует информация о статье УК, послужившей основанием для розыска. Согласно данным, Тимофеев украинец по национальности, родился в 1987 году в Житомире.
Согласно имеющейся информации, мужчина может быть связан с атакой беспилотными летательными аппаратами в Иркутской области 1 июня. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, один из беспилотников сбросил боеприпас на заброшенное строение в Новомальтинске.
1 июня украинские беспилотники атаковали российские авиабазы. По данным Минобороны РФ, в результате нападения несколько единиц авиатехники получили повреждения и загорелись. Как уточнил губернатор Кобзев, удар был нанесен по воинской части в поселке Средний Усольского района.
Кроме этого, беспилотные атаки затронули авиабазы не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В тот же день, 1 июня, Минобороны РФ сообщило о задержании ряда подозреваемых в организации этих нападений.