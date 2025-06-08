МВД объявило в розыск жену возможного участника атаки ВСУ на аэродромы Тимофееву

Кроме этого, беспилотные атаки затронули авиабазы не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В тот же день, 1 июня, Минобороны РФ сообщило о задержании ряда подозреваемых в организации этих нападений.