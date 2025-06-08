Украинские боевики за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило управление при правительстве ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Десять фактов вооруженных атак ВФУ. Всего выпущено 20 единиц различных боеприпасов», — проинформировало управление в своем телеграм-канале.
Там уточнили, что восемь атак было зафиксировано на горловском направлении, по одной атаке — на енакиевском и светлодарском направлениях.
При атаках ВСУ пострадали как минимум два человека. Среди них подросток 2009 года рождения.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ в небе над Курской и Орловской областями.