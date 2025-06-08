Марочко раскрыл детали операции ВС РФ по окружению позиций ВСУ на Харковщине

Ранее российские военные уже начали формировать огневое кольцо вокруг украинских подразделений в районе Радьковки, что стало частью расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. После взятия под контроль Строевки силы РФ усилили давление на позиции ВСУ, осложнив снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.