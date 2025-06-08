Марочко раскрыл детали операции ВС РФ по окружению позиций ВСУ на Харковщине

ВС РФ окружили ВСУ в Харьковской области.
Российские военные начали операцию по окружению украинской группировки в населенном пункте Радьковка Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — заявил Марочко, передает ТАСС. Эксперт уточнил, что украинские военные сохраняют контроль лишь над небольшим участком юго-западнее Радьковки, через который еще возможно перебрасывать подкрепления и снабжение.
Ранее российские военные уже начали формировать огневое кольцо вокруг украинских подразделений в районе Радьковки, что стало частью расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. После взятия под контроль Строевки силы РФ усилили давление на позиции ВСУ, осложнив снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.