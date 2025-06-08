Илон Маск заинтриговал подписчиков на фоне скандала с Трампом

Маск заинтриговал подписчиков.
Американский бизнесмен, экс-глава департамента DOGE Илон Маск опубликовал загадочное сообщение в своем аккаунте в социальной сети X. Миллиардер написал фразу, не уточнив, к какой ситуации она относится. Ранее президент США Дональд Трамп и Маск поссорились на фоне различных взглядов на экономическую политику Белого дома.
«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — отметил Маск в публикации. В комментариях пользователи предположили, что высказывание может относиться к новым проектам компании SpaceX, изменениям в работе сети X или к деятельности других компаний предпринимателя.
Ранее Илон Маск уже привлекал внимание пользователей соцсетей необычными публикациями и изменениями профиля в X, например, когда сменил имя на «Император Кекиус Максимус» и разместил сатирическое изображение, посвященное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подобные действия предпринимателя часто вызывают обсуждения и предположения о его дальнейших шагах и намерениях.