Илон Маск заинтриговал подписчиков на фоне скандала с Трампом

Ранее Илон Маск уже привлекал внимание пользователей соцсетей необычными публикациями и изменениями профиля в X, например, когда сменил имя на «Император Кекиус Максимус» и разместил сатирическое изображение, посвященное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подобные действия предпринимателя часто вызывают обсуждения и предположения о его дальнейших шагах и намерениях.