Макрон начал давить на Китай.
Президент Франции Эммануэль Макрон изменил подход к дипломатическому давлению в отношении России и теперь обращает свои требования к Китаю. Как сообщает китайское издание Sohu, французский лидер призвал Пекин повлиять на сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.
«Слова Макрона направлены на Китай. Он обвинил Китай и США в желании контролировать Южно-Китайское море и Европу… Макрон тонко говорит странам вокруг Южно-Китайского моря, что Китай “издевается” над вами, а НАТО здесь, чтобы “спасти” вас», — приводит цитату издание.
Ранее французский президент выступал против расширения НАТО на восток и усиления альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь же он использует этот вопрос как инструмент давления на Пекин, рассчитывая склонить Китай к поддержке европейской позиции по ситуации вокруг России и КНДР.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России, предлагал размещение ядерных боеголовок в Центральной Европе и рассматривал возможность отправки военных на Украину, что вызывало критику со стороны европейских политиков и опасения по поводу эскалации конфликта. Эти шаги рассматривались как отход от дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины и России.