Макрон переключил свое внимание на Азию

Ранее французский президент выступал против расширения НАТО на восток и усиления альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь же он использует этот вопрос как инструмент давления на Пекин, рассчитывая склонить Китай к поддержке европейской позиции по ситуации вокруг России и КНДР.