NASA и Пентагон ищут замену ракетам SpaceX на фоне конфликта Маска и Трампа

Также, по сведениям издания, 6 июня состоялась встреча между представителями NASA и частной аэрокосмической компании Sierra Space, специализирующейся на создании коммерческих космических аппаратов. Между тем, SpaceX пока остается основным подрядчиком NASA и Пентагона по доставке астронавтов и грузов на МКС, а также запуску национальных спутников. Однако после обострения отношений между Трампом и Маском оба ведомства начали искать новые варианты сотрудничества с другими участниками рынка.