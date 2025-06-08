NASA и Пентагон ищут замену ракетам SpaceX на фоне конфликта Маска и Трампа

NASA пытается найти замену компании Маска.
Руководство NASA и Пентагона начало переговоры с альтернативными компаниями по поводу замены ракет и космических кораблей SpaceX для доставки астронавтов и грузов на МКС, а также вывода военных спутников на орбиту. Причиной этому стал произошедший конфликт президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщают западные СМИ.
«В последние дни представители NASA и Пентагона вышли на связь минимум с тремя американскими компаниями, разрабатывающими технологии для космоса. Среди них — Rocket Lab, Stoke Space и компания Blue Origin, основанная владельцем Amazon Джеффом Безосом», — сообщила газета The Washington Post.
Также, по сведениям издания, 6 июня состоялась встреча между представителями NASA и частной аэрокосмической компании Sierra Space, специализирующейся на создании коммерческих космических аппаратов. Между тем, SpaceX пока остается основным подрядчиком NASA и Пентагона по доставке астронавтов и грузов на МКС, а также запуску национальных спутников. Однако после обострения отношений между Трампом и Маском оба ведомства начали искать новые варианты сотрудничества с другими участниками рынка.
Как сообщало URA.RU ранее, конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился после того, как президент США объявил о прекращении субсидий и контрактов для компаний Маска, что спровоцировало публичную перепалку и угрозу вывода из эксплуатации корабля Dragon. Однако вскоре Маск отказался от этого шага, несмотря на продолжающийся разлад, который ранее привел к открытому противостоянию в соцсетях и взаимным обвинениям.