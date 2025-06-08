В Мытищах автомобиль влетел в балкон жилого дома. Видео

В результате ДТП никто не пострадал (архивное фото).
В подмосковных Мытищах автомобиль на высокой скорости влетел в балкон жилого дома. Инцидент произошел на территории ЖК «Императорские Мытищи», передает telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Компания летела на большой скорости, зацепила бордюр, перевернулась и рухнула на балкон жильцов первого этажа», — рассказал один из очевидцев. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее на 28-м километре Московской кольцевой автодороги произошла крупная авария с участием восьми авто. В результате происшествия движение было ограничено на трех из пяти полос, что привело к образованию значительного затора на данном участке дороги.