Власти подтвердили возгорание на тульском заводе

Падение БПЛА вызвало пожар.
Произошло возгорание на заводе «Азот» в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском “Азоте”. По предварительной информации, два человека получили травмы, их жизни вне опасности», — говорится в сообщении штаба.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и аварийные службы. По информации регионального управления Роспотребнадзора и учреждения «Природа», превышения допустимых уровней загрязняющих веществ в воздухе после инцидента не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды ведется в круглосуточном режиме.
Случаи возгораний на промышленных объектах в России происходят регулярно: ранее в Ростовской области крупный пожар произошел на складе полимерной продукции в Азове, где пострадал сотрудник и огонь охватил значительную площадь. На предприятии «Азот» в Новомосковске местные жители также сообщали о громких звуках и работе ПВО перед началом пожара. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды после подобных инцидентов.