Власти подтвердили возгорание на тульском заводе

Случаи возгораний на промышленных объектах в России происходят регулярно: ранее в Ростовской области крупный пожар произошел на складе полимерной продукции в Азове, где пострадал сотрудник и огонь охватил значительную площадь. На предприятии «Азот» в Новомосковске местные жители также сообщали о громких звуках и работе ПВО перед началом пожара. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды после подобных инцидентов.