Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский сержант погиб в Венгрии во время подготовки к учениям

Вооружённые силы США сообщили о гибели американского военного в ходе подготовки к совместным учениям в Венгрии. Инцидент произошёл вблизи лагеря Крофт, где армейские подразделения проводили тренировочные мероприятия.

Источник: Life.ru

Погибшим оказался сержант Аарон Кокс, которому было всего 24 года. Он служил стрелком во 2-й мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии. Согласно официальному пресс-релизу, его смерть стала результатом несчастного случая с участием военной техники.

«Потеря сержанта Кокса — это трагедия для всех нас… Мы находимся в прямом контакте с его семьей, чтобы оказать заботу и поддержку, в которой они нуждаются в это трудное время», — сказал командир дивизии полковник Дюк Рейм.

Командование не уточняет, при каких именно условиях произошёл инцидент, однако подчёркивает, что прилагает все усилия для выяснения всех деталей трагедии.

Ранее трагическое событие с участием американских военнослужащих произошёл в Литве. Четверо солдат погибли на военном полигоне в Пабраде, пытаясь вытащить застрявшую в болоте армейскую машину. По имеющейся информации, военные съехали с дороги во время операции по эвакуации техники и оказались заблокированы внутри автомобиля, который затянуло в болото.