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Миляев: под Тулой из-за падения БПЛА произошло возгорание на заводе «Азот»

Губернатор уточнил, что травмы получили два человека.

На территории Тульской области в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины зафиксировано возгорание на предприятии «Азот», проинформировал Дмитрий Миляев.

«В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском “Азоте”. Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения “Природа”», — написал он в Telegram.

Губернатор заявил, что травмы получили два человека.

«По предварительной информации пострадали два человека, их жизни вне опасности. Оперативные службы работают на месте происшествия», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске Тамбовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины пострадали три человека, а также случился пожар на предприятии.