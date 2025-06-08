Падение дрона вызвало пожар на химическом предприятии в Тульской области

В Тульской области в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата произошел пожар на территории химического предприятия «Азот» в Новомосковске. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, возгорание было оперативно ликвидировано, превышения допустимых уровней загрязнения не зафиксировано.
«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей. В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском “Азоте”, — написал глава региона.
По предварительным данным, в инциденте пострадали два человека, их жизни находятся вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают защищать регион от воздушных атак, сбивая вражеские беспилотники.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.