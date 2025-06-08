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Два человека пострадали при пожаре на заводе «Азот» под Тулой после падения БПЛА

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

— В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано. По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Жители города Новомосковска Тульской области сообщили о налете БПЛА. Об этом написал 8 июня Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, после атаки беспилотников начался пожар на территории комбината «Азот».

Минимум пять взрывов прозвучали в городе Новомосковске Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и пять — над Орловской. Об этом 7 июня сообщили в Министерстве обороны России.