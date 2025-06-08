ВСУ атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что вечером 7 июня за три часа российские расчёты ПВО уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ВСУ. Из них 27 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, ещё пять — над территорией Орловской области.