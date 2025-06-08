ВСУ атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области, есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали два человека, их жизни вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.
«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налётов, сбито несколько воздушных целей. В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском “Азоте”. Горение ликвидировано», — заявил Дмитрий Миляев.
Мониторинг экологической обстановки осуществляется лабораториями Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа». Превышения допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что вечером 7 июня за три часа российские расчёты ПВО уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ВСУ. Из них 27 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, ещё пять — над территорией Орловской области.