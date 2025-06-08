Миляев: два человека пострадали из-за падения БПЛА и возгорание завода «Азот»

Падение беспилотника привело к пожару на предприятии «Азот» в Новомосковске. Огонь оперативно потушили. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом проинформировал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Миляев уточнил, что показатели содержания загрязняющих веществ соответствуют норме. Мониторинг экологической ситуации проводится совместно Роспотребнадзором и природоохранной организацией «Природа».