Миляев: два человека пострадали из-за падения БПЛА и возгорание завода «Азот»

Падение беспилотника привело к пожару на предприятии «Азот» в Новомосковске. Огонь оперативно потушили. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом проинформировал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Миляев уточнил, что показатели содержания загрязняющих веществ соответствуют норме. Мониторинг экологической ситуации проводится совместно Роспотребнадзором и природоохранной организацией «Природа».
«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей», — заверил губернатор. Ранее Минобороны сообщало, что с 20.00 до 23.00 мск 7 июня силами ПВО РФ были уничтожили 27 беспилотников над Курской областью, а над Орловской — еще 5 летательных аппаратов.