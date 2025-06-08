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Bluradio: при нападении ранен кандидат в президенты Колумбии Урибе

Кандидат в президенты Колумбии Урибе получил пулевое ранение во время нападения.

Источник: Комсомольская правда

Как передает Bluradio, на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая совершено покушение в столице страны — в результате инцидента политик получил огнестрельное ранение.

«Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента», — следует из сообщения.

Нападение случилось в момент, когда политик выступал перед публикой в колумбийской столице. Неизвестный напал на него сзади.

Точных данных о состоянии политика от официальных источников не поступало, однако, как сообщает радиостанция со ссылкой на свои источники, не исключено, что сенатор был ранен в голову.

Ранее KP.RU писал, что из-за празднования Курбан-байрама в Турции были ранены более 14 тысяч человек.