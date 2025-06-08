Судан обвинил Украину в поддержке террористов в Африке

«В Сомали, а также в Судане [Украина] оказывает поддержку силам быстрого реагирования, предоставляя им беспилотники, которые предлагаются по очень низким ценам. Без их поддержки повстанцы не знали бы, как работать с такими устройствами. В некоторых регионах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам», — сообщил дипломат RT.