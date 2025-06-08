Украина поставляет дроны для террористов в Африке.
Власти Судана заявили о причастности Украины к поставкам беспилотников террористическим группам на территории страны и содействии ударам по критически важной инфраструктуре. Об этом сообщает сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр.
«В Сомали, а также в Судане [Украина] оказывает поддержку силам быстрого реагирования, предоставляя им беспилотники, которые предлагаются по очень низким ценам. Без их поддержки повстанцы не знали бы, как работать с такими устройствами. В некоторых регионах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам», — сообщил дипломат RT.
Ранее Украина уже обвинялась в использовании беспилотников для атак на объекты инфраструктуры в других странах. Так, 1 июня 2025 года украинские дроны совершили атаки на аэродромы в пяти регионах России, что российские власти квалифицировали как теракт и попытку давления со стороны Киева.