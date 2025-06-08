Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе ранен при нападении в Боготе

Урибе Турбай известен как один из наиболее заметных представителей колумбийской оппозиции. Попытка покушения на политика может существенно повлиять на политическую обстановку в стране накануне будущих выборов. Власти пока не озвучили версию произошедшего, а также не сообщили о задержании возможного нападавшего.