Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе ранен при нападении в Боготе

Неизвестный напал на сенатора со спины. По предварительной информации, он мог получить огнестрельное ранение в область головы. Официальных заявлений о его текущем состоянии пока не поступало, однако местные источники сообщают, что пострадавшему оказывается помощь.
Нападение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе. Видео X / Juan Diego Quesada / ????????
Урибе Турбай известен как один из наиболее заметных представителей колумбийской оппозиции. Попытка покушения на политика может существенно повлиять на политическую обстановку в стране накануне будущих выборов. Власти пока не озвучили версию произошедшего, а также не сообщили о задержании возможного нападавшего.
Ранее сообщалось, что Колумбия оказалась на грани эпидемии — в стране зафиксирован резкий всплеск заболеваемости жёлтой лихорадкой. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Густаво Петро ввело режим чрезвычайной ситуации.