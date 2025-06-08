Bluradio: кандидат в лидеры Колумбии Урибе получил ранение при нападении

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе Турбай подвергся нападению, информирует издание Bluradio.
Инцидент случился вечером в субботу в Боготе в ходе выступления на мероприятии. Сенатор получил пулевое ранение.
«Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента», — говорится в публикации.
В материале сказано, что нападение было совершено «со спины».
Ряд источников утверждает, что сенатор получил ранение в голову. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что неизвестные взорвали колумбийский нефтепровод Bicentenario. По предварительным данным, речь идёт о теракте.