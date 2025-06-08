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Bluradio: кандидат в лидеры Колумбии Урибе получил ранение при нападении

В материале сказано, что нападение было совершено «со спины».

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе Турбай подвергся нападению, информирует издание Bluradio.

Инцидент случился вечером в субботу в Боготе в ходе выступления на мероприятии. Сенатор получил пулевое ранение.

«Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента», — говорится в публикации.

В материале сказано, что нападение было совершено «со спины».

Ряд источников утверждает, что сенатор получил ранение в голову. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что неизвестные взорвали колумбийский нефтепровод Bicentenario. По предварительным данным, речь идёт о теракте.