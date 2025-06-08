В Приморье 12-летний водитель мотоцикла совершил смертельное ДТП

По данным прокуратуры региона, в ночь на субботу 12-летний мальчик на мотоцикле Suzuki RMX250, взятом без разрешения, совершил наезд на группу пешеходов в селе Новодевица. В результате аварии погибли сам юный водитель и 39-летний мужчина, 15-летняя пассажирка мотоцикла и ещё один пешеход получили травмы и были госпитализированы.