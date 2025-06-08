В Приморье 12-летний водитель мотоцикла совершил смертельное ДТП

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла.
По данным прокуратуры региона, в ночь на субботу 12-летний мальчик на мотоцикле Suzuki RMX250, взятом без разрешения, совершил наезд на группу пешеходов в селе Новодевица. В результате аварии погибли сам юный водитель и 39-летний мужчина, 15-летняя пассажирка мотоцикла и ещё один пешеход получили травмы и были госпитализированы.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Надзорное ведомство взяло расследование на контроль и проверит работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Отмечается, что дети находились на мотоцикле без защитной экипировки.
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