Задержан стрелявший в колумбийского сенатора Урибе в Боготе

Инцидент произошел в одном из парков столицы, где Урибе выступал перед избирателями. После выстрела охрана сенатора открыла ответный огонь, в результате чего пострадал еще один человек. Министр обороны Колумбии Педро Санчес охарактеризовал нападение как угрозу демократии и объявил о созыве экстренного совещания с участием военного и полицейского руководства страны.