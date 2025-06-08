Россия помогает помириться Ирану и США

Россия выступает посредником в переговорах Ирана и США.
Россия активно содействует поиску решения по нормализации отношений между США и Ираном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений. Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают», — заявил Рябков в интервью агентству ТАСС.
Ранее Сергей Рябков сообщал, что Россия также прилагает усилия для восстановления прямого авиасообщения с США и ведет переговоры по облегчению условий работы российских дипломатов в Америке. Несмотря на сложности в диалоге, Москва продолжает добиваться прогресса по этим вопросам, а также участвует в консультациях по восстановлению международных авиарейсов для российских перевозчиков.