Полиция в США задержала самого известного в мире тиктокера

Как уточняет Франс Пресс, Хаби Лейм является самым популярным тиктокером в мире — на его аккаунт подписаны более 162 миллионов человек. Кроме того, он занимает пост посла доброй воли ЮНИСЕФ и регулярно участвует в международных гуманитарных мероприятиях. Официальные представители блогера пока не прокомментировали ситуацию.