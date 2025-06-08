Полиция в США задержала самого известного в мире тиктокера

Полиция задержала блоггера за просроченную визу.
Миграционная полиция США задержала самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма в международном аэропорту Лас-Вегаса из-за просроченной визы. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Хаби Лейм был временно задержан сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лас-Вегаса по причине истечения срока действия его американской визы», — приводит Франс Пресс слова представителя полиции. По данным агентства, Лейм не оказывал сопротивления и полностью сотрудничал с правоохранителями. Позже он добровольно вылетел из страны на регулярном рейсе.
Как уточняет Франс Пресс, Хаби Лейм является самым популярным тиктокером в мире — на его аккаунт подписаны более 162 миллионов человек. Кроме того, он занимает пост посла доброй воли ЮНИСЕФ и регулярно участвует в международных гуманитарных мероприятиях. Официальные представители блогера пока не прокомментировали ситуацию.