ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

По данным городских властей, падение фрагментов дрона произошло на территории, удаленной от жилых домов и объектов инфраструктуры. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится обследование прилегающей территории. Информация о пострадавших или повреждениях зданий не поступала.