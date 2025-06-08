ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

ПВО сбила дрон под Москвой.
Системы противовоздушной обороны Минобороны России в ночь на 8 июня уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны в Троицком административном округе был уничтожен беспилотник, который летел на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы», — говорится в сообщении Сергея Собянина в официальном telegram-канале.
По данным городских властей, падение фрагментов дрона произошло на территории, удаленной от жилых домов и объектов инфраструктуры. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится обследование прилегающей территории. Информация о пострадавших или повреждениях зданий не поступала.