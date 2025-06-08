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Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Средствами противовоздушной обороны был ликвидирован один беспилотник, который летел на столицу. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средствами противовоздушной обороны был ликвидирован один беспилотник, который летел на столицу. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Жители города Новомосковска Тульской области сообщили о налете БПЛА. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, после атаки беспилотников начался пожар на территории комбината «Азот».