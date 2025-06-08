В Колумбии рассказали о состоянии раненого кандидата в президенты

Сенатор Колумбии Мигель Урибе, который заявлял о намерении участвовать в следующих президентских выборах, находится в критическом состоянии после полученного ранения. Об этом сообщает Bluradio со ссылкой на источники в оперативных служба Боготы.
«Его состояние здоровья критическое», — говорится в сообщении СМИ.
Напомним, вечером в субботу, 7 июня, сенатор получил ранение во время публичного выступления. Он был ранен в зону головы и шеи.
Администрация президента Колумбии призвала полицию немедленно начать расследование по факту нападения на политика.
Спустя некоторое время мэр Боготы Карлос Галан проинформировал, что стрелявший в Урибе задержан.